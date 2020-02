Pontecagnano Faiano è solidale: il progetto per restare belle sempre (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – Palazzo di Città ha ospitato, questa mattina, la conferenza stampa di presentazione di Pontecagnano Faiano solidale, l’iniziativa finalizzata a sostenere la raccolta fondi per l’acquisto di un casco refrigerante da donare al Day Hospital Oncologico dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Il progetto, che trova la sua massima espressione nel volto di Teresa Giordano, giovane salernitana che ha fatto della battaglia al cancro, combattuto dopo anni di intense terapie, la sua impresa più grande e la sua sfida più difficile, coinvolge una serie di attori di enorme pregio. Presenti all’incontro, infatti, Antonia Autuori, Presidente della Fondazione Comunità Salernitana; Lucio Ronca, Presidente del Cna Salerno; Prosperina Gallotti Trani, in rappresentanza dell’Inner Wheel Salerno; Clementina Savastano, Responsabile Day ... anteprima24

