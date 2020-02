Piero Pelù: 20mila euro e le sue scuse a Renzi per averlo definito “boy scout di Licio Gelli” (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’ormai storico rapporto di tensione tra Matteo Renzi e Piero Pelù vede stavolta segnare un punto il leader di Italia Viva. Il rocker fiorentino ha infatti patteggiato un risarcimento di 20mila euro nei confronti dell’ex Sindaco di Firenze, nonché delle scuse ufficiali, per via delle dichiarazioni fatte sul palco del concerto del primo maggio nel 2014. Le dichiarazioni sul palco del “concertone” Pelù e Renzi non sono in buoni rapporti dal 2009, ed è stato quasi sempre il rocker a dare gli affondi maggiori tramite social o dichiarazioni pubbliche. Se a volte si trattava di post ironici, nel 2014 -sul palco del Primo Maggio- Pelù definì Renzi “il boy scout di Licio Gelli”. Quella che seguì fu solo una reazione di calma apparente da parte di Renzi, che in quel momento era in carica come Presidente del Consiglio. Negli anni aveva stilato un elenco di tutti coloro che, dal suo ... thesocialpost

