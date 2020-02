Oscar 2020: tutti i vincitori, da Brad Pitt e Joker a Parasite (Di lunedì 10 febbraio 2020) Se lo scorso anno a portarsi a casa più statuette sono stati Roma, Black Panther, Green Book e Bohemian Rhapsody, gli Oscar 2020 hanno un solo grande vincitore ed è Parasite. Nonostante 1917 abbia vinto in 3 delle 10 categorie in cui era nominato, Parasite ha conquistato 4 premi ed è entrato nella storia perché è il primo lungometraggio non in lingua inglese a vincere l’Oscar come ‘Miglior Film’. Maluccio per Joker, che di 11 categorie in cui era nominato ha vinto solo in ‘miglior colonna sonora’ e ‘miglior attore protagonista’ con Joaquin Phoenix. Oscar 2020: tutti i vincitori. Attore non protagonista Tom Hanks, Un amico straordinario Anthony Hopkins, I due papi Al Pacino, The Irishman Joe Pesci, The Irishman Brad Pitt, C’era una volta… a Hollywood Film d’animazione Dov’è il mio corpo? Klaus Dragon Trainer – Il mondo nascosto Toy Story ... bitchyf

SkyTG24 : #Oscars Brad Pitt ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista.#BradPitt ?? La sua carriera in 20 f… - CNNIndonesia : Nonton Live Streaming Piala Oscar 2020 di Sini - Agenzia_Ansa : Premio Oscar 2020, Brad Pitt vince come miglior attore non protagonista. Toy Story miglior film d'animazione, Hair… -