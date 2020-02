“L’uomo elettromagnetico”: si presenta a Napoli il saggio del medico Vincenzo. D. Esposito (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Sarà presentato il prossimo 12 febbraio alle ore 19,00 presso la sala Merola della Chiesa Santa Maria della Libertà, in via Belvedere 113, a Napoli, il piccolo e geniale libro di un medico, omeopata e omotossicologo, amatissimo e seguito da migliaia di pazienti che lo raggiungono da ogni parte d’Italia: Vincenzo D. Esposito, che lancia, finalmente, il suo libro d’esordio, “L’uomo elettromagnetico”, imparare a guarire partendo dalla concezione olistica, appena pubblicato dalla Marlin, la casa editrice di Tommaso e Sante Avagliano.Accanto all’autore ci saranno la giornalista Clarissa Campodonico, le dottoresse Barbara Luise e Marisa Certosino della Farmacia Istituto Omeopatico, il medico gastroenterologo Rosa Sollazzo ed il parroco della Chiesa Santa Maria della Libertà, Don Sebastiano Pepe. A moderare l’incontro sarà la giornalista Tjuna ... anteprima24

