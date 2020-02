Lotta, Europei 2020: quando combatte Frank Chamizo? Date, programma, orari e tv (Di lunedì 10 febbraio 2020) Quest’oggi, lunedì 10 febbraio, cominciano ufficialmente con le prime eliminatorie della greco-romana i Campionati Europei 2020 di Lotta, in programma fino a domenica 16 febbraio al PalaPellicone di Ostia. Il punto di riferimento principale dell’intero movimento azzurro è senz’ombra di dubbio Frank Chamizo, il quale andrà a caccia del quarto titolo continentale di una carriera strepitosa. L’atleta dell’Esercito classe 1992, bronzo olimpico a Rio 2016 nei -65 kg, proverà a bissare il successo della passata edizione in cui riuscì a battere in finale a Bucarest il francese Zelimkhan Khadjiev. Chamizo, impegnato nella categoria -74 kg dello stile libero, farà il suo esordio nella manifestazione casalinga sabato 15 febbraio a partire dalle ore 11.30 con le eliminatorie fino alle semifinali. Nel caso in cui dovesse accedere al tabellone di ripescaggio per il ... oasport

