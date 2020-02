La tempesta Ciara spaventa l’Europa: treni e aerei cancellati, chiusa la Torre Eiffel (Di lunedì 10 febbraio 2020) La tempesta Ciara si sta abbattendo in queste ore sull’Europa e sta causando numerosi disagi ai trasporti. In particolare, diversi voli e treni in Gran Bretagna e in Germania sono stati cancellati per il maltempo e la Torre Eiffel in Francia è stata chiusa precauzionalmente. Fortissimi venti, alberi abbattuti e pioggia. questa è la cronaca in diretta di una tempesta che spaventa il Vecchio Continente. Europa, tempesta Ciara: caos nei trasporti La Torre Eiffel rimarrà chiusa per la giornata di lunedì 10 febbraio: questo è quanto si apprende dal profilo Twiter del monumento simbolo di Parigi, in Francia. “A causa dei forti venti e come misura di sicurezza – specificano -, la Tour Eiffel è momentaneamente chiusa”. La tempesta Ciara, infatti, si sta abbattendo in queste ore sull’Europa causando non pochi disagi nei trasporti e nella circolazione in generale. ... notizie

