Judo, Grand Slam Parigi 2020: Giuffrida continua a brillare, Basile e Parlati si avvicinano al pass per Tokyo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Non è stato un Grand Slam da sogno come gli ultimi della stagione 2019 (Abu Dhabi e Brasilia) ma la Nazionale italiana di Judo, priva di Manuel Lombardo (out per un infortunio alla caviglia), ha comunque risposto presente a Parigi trovando l’acuto con il secondo posto di Odette Giuffrida nei 52 kg e portando a casa diversi piazzamenti importanti nella corsa verso la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. All’AccorHotel Arena di Bercy, riempita da oltre 14 mila spettatori in entrambe le giornate, la selezione tricolore ha ben figurato in un contesto di gara estremamente competitivo come dimostrano i 680 atleti iscritti (ben 110 in più rispetto all’edizione precedente) provenienti da 115 Nazioni. Giuffrida si è confermata la punta di diamante del settore femminile azzurro salendo sul podio per la settima volta consecutiva in un Grand Slam (sequenza cominciata ... oasport

