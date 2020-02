Joaquin Phoenix dedica l'Oscar al fratello: "Corri verso il rifugio con amore e la pace seguirà" - (Di lunedì 10 febbraio 2020) Carlo Lanna Discorso molto toccante quello di Joaquin Phoenix agli Oscar 2020 in cui ricorda anche il fratello River morto all'età di 17 anni In molti si aspettavano la vittoria di Joaquin Phoenix agli Oscar del 2020. L’attore ha trionfato nella categoria di Migliore attore Protagonista grazie alla sua magistrale interpretazione di Joker. Il celebre villain di Batman rivive in un adattamento da mozzare il fiato, in un film forte, disturbante e che per una volta umanizza il celebre personaggio dei fumetti. E in questo Joaquin Phoenix è stato molto abile, e a dirla tutta, la vittoria è stata più che meritata. A colpire è stato anche il suo discorso che ha pronunciato di fronte la platea, in cui l’attore si è spogliato, si è rivelato come un uomo nuovo, facendo ammenda dei suoi stessi errori. Non solo un ringraziamento per il premio ricevuto, ma anche un applauso per il ... ilgiornale

