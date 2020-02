Istituto Kandinsky di Milano chiuso: l’antincendio non è a norma (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’Istituto Kandinsky di Milano rimarrà chiuso per non aver superato i controlli dei vigili del fuoco. Il sistema antincendio non risulta a norma e le attività scolastiche non possono essere svolte fino a nuovi aggiornamenti. A quanto pare quella di via Baroni 35 non è l’unica struttura ad avere problemi e a farlo presente è Gregorio Mammì, il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Lombardia. chiuso l’Istituto Kandinsky per irregolarità “Venerdì 10 febbraio la scuola è chiusa” si legge nella circolare per informare studenti e personale della decisione presa dalle forze dell’ordine. Continua poi: “Si valuterà in seguito, sulla base della tempestività degli interventi da parte di Città Metropolitana, se proseguire l’attività didattica in altri istituti”. Ma non è tutto, perché la dirigente scolastica ci tiene a sottolineare di ... notizie

