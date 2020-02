Infortunio Handanovic, tempi di recupero: le preoccupazioni dell’Inter (Di lunedì 10 febbraio 2020) Infortunio Handanovic, un problema che preoccupa l’Inter e tutti i tifosi. Impossibile stabilire per quanto tempo il titolare dovrà restare fermo, motivo per il quale i dirigenti e lo staff medico spingono per cercare un nuovo portiere sul mercato. L’Infortunio di Handanovic Nonostante la clamorosa rimonta, e vittoria, di domenica 9 febbraio dell’Inter sul Milan, la squadra nerazzurra sembra non aver avuto sogni tranquilli. L’Infortunio del portiere sloveno, nonché capitano, sembrerebbe essere più grave del previsto. La rinuncia a scendere in campo contro i rossoneri ha allarmato dirigenti e lo staff medico della squadra, che proprio per i tempi lunghi di ripresa starebbe valutando l’ipotesi di acquistare un nuovo portiere sul mercato, anche a causa della prestazione poco convincente di Padelli – sceso per sostituire il compagno – contro il Milan. Un’ipotesi che già ... notizie

