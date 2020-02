Infortunio Douglas Costa, tegola Juventus: l’esito degli esami ed i tempi di recupero (Di lunedì 10 febbraio 2020) Infortunio Douglas Costa – La Juventus prova a dimentica la sconfitta contro il Verona i bianconeri sono attesi, già giovedì, da una gara molto importante, la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan a San Siro. Ecco perché, dopo l’allenamento di ieri, la squadra si è ritrovata anche oggi nella soleggiata mattina torinese. Alla Continassa, i bianconeri hanno lavorato su fase atletica, per poi dedicarsi a una lunga sessione con la palla (attacchi contro difese) e concludere con una partitella. GLI INFORTUNATI – Douglas Costa: gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi per il suo completo recupero sono di circa 15 -20 giorni. Danilo: è rientrato parzialmente in gruppo. Juventus, può arrivare un ribaltone dalla prossima stagione: la Roma ... calcioweb.eu

