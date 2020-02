Influenza, sito no-vax contro: non cura il figlio di 4 anni: morto (Di lunedì 10 febbraio 2020) E’ un argomento del quale non si sente parlare spesso ma, come nel resto del mondo, anche negli Stati Uniti l’Influenza infantile spesso da luogo a vere e proprie epidemie con numeri impressionanti. Quest’anno ad esempio si parla di un virus il cui ceppo è particolarmente violento, come testimonia l’altissima percentuale di ricoveri ospedalieri e, purtroppo, anche l’incidenza della mortalità, con già 68 bimbi deceduti. Ma anche qui, esattamente come da noi, la reticenza verso i vaccini è ‘un valido alleato’ per queste patologie, esponendo così moltissimi minori a serio rischio.Il pediatra aveva consigliato un farmaco specificoProprio oggi, dal Colorado, è giunta la notizia di un bimbo 4 anni, morto perché la madre ha scelto di non seguire le raccomandazione del medico, in quanto ‘convinta’ da un gruppo ‘no vax’ consultato ... italiasera

italiaserait : Influenza, sito no-vax contro: non cura il figlio di 4 anni: morto - atestaltasempre : RT @mgdj56: #Coronavirus: Hong Kong impone quarantena 14 giorni per ingressi da Cina continentale, PENA CARCERE. (Ricciardi (Iss): “meno pe… - DanieleMarian1 : RT @mgdj56: #Coronavirus: Hong Kong impone quarantena 14 giorni per ingressi da Cina continentale, PENA CARCERE. (Ricciardi (Iss): “meno pe… -