In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Febbraio: Belsito, l’uomo condannato per i fondi del Carroccio, chiese al “Trota”, il figlio di Bossi, di organizzare con un cargo un trasporto di diversi container dall’Africa verso la Russia, ma il carico venne fermato in partenza perché uno di questi conteneva milioni di euro in banconote da cento (Di lunedì 10 febbraio 2020) Scoop “sono le venti” Ritorna Belsito: la cassa di soldi e l’aiuto del Trota L’ex tesoriere della Lega Nord (quello dei fondi spariti) chiese a Renzo Bossi di organizzare una spedizione dall’Africa di Luigi Franco e Thomas Mackinson Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il partigiano Silvio. “Il presidente Berlusconi si vanta addirittura di essere stato un partigiano” (Alessandro Sallusti, Dimartedì, La7, 4-2). Calcolando che è nato nel 1936, non si esclude che fosse pure un eroe del Risorgimento. Maestri di giornalismo. “La figlia di Tortora accusa: Travaglio fa cattivo giornalismo” (intervista di Gaia Tortora a Pietro Senaldi, Libero, … La battaglia Diodato: “Ora per Taranto faremo ancora più rumore” Il cantautore dedica la vittoria dell’Ariston alla famiglia e alla sua città: “Di fronte ai miliardi di euro che ballano attorno all’ex Ilva, la vita di un ... ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Febbraio: B. e Graviano. Chi? Tg e giornali nascondono la notizia - ilfoglio_it : Altro che coronavirus. La peste, la morte, gli untori, l’apocalisse, i monatti, la paura. Da Tucidide a Boccaccio,… - fattoquotidiano : Interrogatorio fiume per gli operai Rfi indagati. La ricostruzione dell'intervento sul deviatoio 5 [di Davide Milos… -