I record, negativi, del Governo Conte Bis (Di lunedì 10 febbraio 2020) Quando si accusa questo Governo di fare poco per il paese in realtà si sbaglia. Basti pensare al 2019: in soli 5 mesi (anche 4 e mezzo) il Conte Bis ha stabilito due record quasi storici. Il primo è di settimana scorsa con il dato previsionale del pil dell'ultimo quadrimestre del 2019 a -0,3%; un calo così pesante non si registrava dal 2013.Oggi arriva il secondo: nell'ultimo trimestre 2019 la produzione industriale è scesa, pardon, crollata, con un -1,4%. Il dato peggiore dal 2012. Insomma quelli che dovevano salvare il paese, ridargli credibilità internazionale, e soprattutto sviluppo e lavoro stanno trascinando l'Italia sempre più in basso e ad un ritmo che va bel oltre il calo ma che è sempre più prossimo alla caduta libera.Inutile dire che davanti a dati così negativi la plastic tax, la sugar tax o il taglio del cuneo fiscale previsti dal Governo nella manovra economica sono come ... panorama

