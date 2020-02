Giallo nella Piana di Catania: due uomini uccisi a colpi di fucile, uno ferito (Di lunedì 10 febbraio 2020) I corpi di due uomini uccisi a colpi di fucile sono stati trovati nelle campagne di contrada Xirumi, nella Piana di Catania, tra le province di Siracusa e del capoluogo etneo. Il duplice omicidio sarebbe collegato al ferimento di un uomo di trentasei anni ricoverato in gravissime condizioni al Garibaldi Catania con un colpo di fucile all’addome. fanpage

HTaffio : - Sei venuta proprio bene nella foto, l'azzurro ti dona. - Io sono quella in giallo - E allora l'altra chi è? - Il… - gabytIler : allora al mio tre chiudo gli occhi e mi ritrovo nella provenza francese a raccogliere lavanda in un campo profumati… - zazoomnews : FOTO Spike Lee onora Kobe Bryant nella notte degli Oscar: un outfit giallo-viola particolare in ricordo del campion… -