Ford Mustang Mach-E - In prevendita con prezzi da 49.900 euro (Di lunedì 10 febbraio 2020) La Ford ha reso disponibile il listino italiano della Mustang Mach-E. La Suv elettrica è è in prevendita con prezzi a partire da 49.900 euro, in quattro configurazioni: Standard ed Extended Range, a trazione posteriore e integrale. A cambiare sono sia la capacità delle batterie (75,7 e 98,8 kWh) sia la potenza, dal momento che le AWD possono contare su un motore per ciascun asse. La Standard Range eroga 258 CV e dichiara 450 km di autonomia, mentre la Extended Range sale a 285 CV e 600 km. La versione AWD dichiara, rispettivamente, 258 e 337 CV, promettendo percorrenze di 430 e 540 km con un singolo ciclo di carica. Due livelli di allestimento, la GT non è ancora disponibile in Italia. In attesa di scoprire se, in un secondo tempo, sarà possibile acquistare anche in Italia la versione GT, già annunciata negli Stati Uniti, la Ford ha previsto per la Suv elettrica due livelli di ... quattroruote

dinoadduci : Ford Mustang Mach-E - In prevendita con prezzi da 49.900 euro - quattroruote : #Ford, i prezzi della #Suv #elettrica #Mustang #Mach-E per l' #Italia ----> - BLASONEBLOG : Guarda cosa ho trovato! Ford Mustang Mach 1 Eleanor Greenlight 1:18 Fuori in 60 Secondi (1973) Diecast… -