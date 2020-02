Diretta Salernitana Trapan/ Video streaming DAZN: precedenti in totale equilibrio (Di lunedì 10 febbraio 2020) Diretta Salernitana Trapani. streaming Video e tv: probabili formazioni, quote e risultato live del match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. ilsussidiario

RisultatiIT : ???? #SerieB #Salernitana vs #Trapani chiude la giornata di B! DIRETTA dalle 21.00 anche su #app CLASSIFICHE COMPL… - FANTASYTEAM4 : Oggi in campo la Salernitana di Ventura! In Serie B sfida molto importante per la Salernitana che battendo il Trap… - FansCalcio : Diretta Salernitana-Trapani dalle 21.00: probabili formazioni e dove vederla in tv -