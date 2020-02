Coronavirus | studio rivela contagio probabile per via fecale

Coronavirus mutato - lo studio della Commissione cinese : l'incubazione può durare 24 giorni : Non solo lo studio secondo il quale il Coronavirus resiste fino a nove giorni su plastica, metallo e vetro. Ora, una seconda ricerca dilata in modo decisivo il possibile periodo di incubazione. Già, il virus è mutato, come tutti i virus. E il nuovo Coronavirus avrebbe un periodo di incubazione che p

Coronavirus - lo studio : sopravvive sulle superfici inanimate fino a 9 giorni : Il Coronavirus può rimanere infettivo sulle superfici degli oggetti a temperatura ambiente fino a 9 giorni: è quanto messo in luce da una revisione di studi pubblicata sul Journal of Hospital Infection. Lo studio comparato rivela che in compenso il virus non è molto resistente e bastano detergenti a base di candeggina o disinfettanti a base di alcol o acqua ossigenata per ucciderlo. I ricercatori della University Medicine Greifswald, in ...

Lo studio choc : il Coronavirus resiste fino a nove giorni sulle superfici : Cristina Verdi Sono i risultati di una ricerca condotta da quattro studiosi tedeschi secondo i quali il coronavirus si può contrarre anche tramite il contatto con superfici infette. L'agente patogeno sopravvive grazie a umidità e basse temperature Mentre si aggrava il bilancio dell’epidemia da coronavirus in Cina, dalla Germania arriva una notizia che rischia di gettare nuove ombre sulla diffusione della superpolmonite che sta ...

Coronavirus - i cinque giorni in cui il quadro clinico degrada : l'ultima evidenza nello studio : Il Coronavirus fa sempre più paura. Anche in Italia. Necessario, dunque, mettere in chiaro alcune cose. In primis come la fascia più a rischio sia quella 55-60 anni, come evidenzia il virologo Roberto Burioni commentando i risultati di uno studio pubblicato su Jama che descrive le caratteristiche cliniche di 138 pazienti ricoverati a Wuhan. Ma dallo studio, come riporta Il Tempo che cita le parole di Burioni, emerge un altro aspetto decisivo e ...

Coronavirus - contagi nell’Ospedale di Wuhan a livelli della Sars : “Nuovo studio smentisce che colpisce più i maschi” : E’ alto il numero di trasmissioni del Coronavirus che sono avvenute all’interno dell’ospedale di Wuhan. Lo ha stabilito un nuovo studio pubblicato su ‘Jama’ (Journal of the American Medical Association) in cui sono descritte le caratteristiche di 138 pazienti ricoverati dal primo gennaio al 28 gennaio scorsi all’ospedale di Wuhan e i cui dati clinici sono stati raccolti fino a cinque giorni fa (3 ...

Coronavirus 2019-nCoV - lo studio italiano : trasmesso dai pipistrelli e poco mutabile : Lo studio ha potuto confermare quanto già si sospettava e cioè che il Coronavirus nCoV è stato trasmesso dai pipistrelli, ma soprattutto ha potuto dare una buona notizia a chi è impegnato nel trovare una cura per combatterlo e cioè che è poco mutabile. "Si tratta dello studio più esteso di genomica comparativa finora realizzato per questo nuovo virus ", hanno annunciano dall'Università di Bologna.Continua a leggere

Coronavirus - lo studio : “La clorochina è una possibile cura” : La clorochina, un farmaco utilizzato per la prevenzione e la terapia della malaria e di alcune patologie autoimmuni, puo’ inibire in vitro l’infezione causata dal Coronavirus 2019-nCov. La scoperta e’ stata pubblicata sulla rivista scientifica Cell Research da alcuni ricercatori cinesi dell’Istituto di virologia di Wuhan, dell’Accademia cinese delle Scienze e dell’Istituto di farmacologia e tossicologia ...

Coronavirus - contagio senza sintomi : grave “falla” nello studio che lo dimostra : Lo studio che dimostra la possibile trasmissione del Coronavirus da parte di pazienti asintomatici contiene un grossolano errore di fondo, in base a quanto indicato da Science. L'articolo pubblicato sul New England Journal of Medicine ruota attorno a una donna di Shanghai che avrebbe infettato quattro colleghi tedeschi durante un viaggio di lavoro; secondo le dichiarazioni dei pazienti la donna era asintomatica, ma le cose non stavano ...

Uno studio sulla trasmissione del Coronavirus da pazienti asintomatici è sbagliato : (foto: Anthony Wallace / Afp via Getty Images) Confermava ulteriormente ciò che il mondo della scienza temeva, ossia che la trasmissione del nuovo coronavirus, il 2019-nCov, potesse avvenire anche da persone infette, ma ancora senza sintomi. Rendendo di fatto ancora più difficile il controllo dell’epidemia. Eppure uno studio in cui si dimostrava proprio questo, pubblicato il 30 gennaio scorso sulla rivista New England Journal of Medicine ...

Coronavirus : età dei pazienti - fattori di rischio - sintomi e evoluzione della patologia. Tutti i dati in uno studio : Gli occhi di tutto il mondo sono puntati sulla Cina e sul nuovo Coronavirus, che ormai da settimane sta monopolizzando l’attenzione dei media anche in conseguenza alla sua enorme diffusione e alla mancanza, per il momento, di una vera e propria cura specifica o di un vaccino. Dalle ultime stime si contano 361 morti e 17.205 contagi complessivi, con 21.558 casi sospetti e 475 guarigioni. Un dato preoccupante se si tiene conto della ...

Coronavirus - uno studio rivela : a Wuhan 75mila contagi : Secondo quanto riporta uno studio fatto da un gruppo di ricercatori di di Hong Kong, il numero dei contagi di Coronavirus a Wuhan potrebbe esser di circa 75mila, sette volte superiore a quello stimato fino adesso. Coronavirus, studio parla di 75mila contagi Il bilancio attuale dei contagi di Coronavirus è allarmante: 11.791, di cui 291 decessi. Se contiamo anche quelli riscontrati in Europa, il numero sale a 12mila, ma pare che in realtà questi ...

Coronavirus - tutti i dubbi sulle cifre. Lo studio : «Il numero dei casi reali è 100 volte i dati ufficiali» : Sin dai primi momenti in cui le notizie sul Coronavirus hanno iniziato a fare il giro del mondo, in molti si sono chiesti quale fosse l'effettiva portata del contagio, a Wuhan e non solo. Non...

Coronavirus - lo studio : fra i bambini nessun caso grave : “nessun caso grave di contagio” da Coronavirus è stato descritto finora in Cina fra i bambini. “L’età media infatti dei pazienti colpiti da Coronavirus è 59 anni e nel 56% dei casi si tratta di uomini”. Lo evidenzia uno studio pubblicato su ‘New England Journal of Medicine’, riportato sul sito ‘MedicalFacts‘, dove vengono descritte le caratteristiche cliniche ed epidemiologiche (ossia ...

Coronavirus cinese : studio rivela quando sono iniziati i primi contagi da uomo a uomo : Una ricerca pubblicata sul “New England Journal of Medicine”, condotta da un team di scienziati cinesi dei Centers for Disease Control and Prevention del Paese, con il supporto del Ministero della Scienza e Tecnologia, ha condotto un’analisi sui primi 425 pazienti con polmonite da nuovo Coronavirus cinese, ed ha rilevato che “ci sono prove che la trasmissione da uomo a uomo sia avvenuta tra i contatti stretti” ...