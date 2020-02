Coronavirus, il presidente Xi Jinping per la prima volta in pubblico con la mascherina protettiva (Di lunedì 10 febbraio 2020) Xi Jinping, presidente della Cina, si è fatto vedere per la prima volta in pubblico con indosso la mascherina protettiva contro il Coronavirus. Il leader si sottoposto anche alla misurazione della temperatura corporea e si è poi intrattenuto e ha salutato alcuni lavoratori della comunità, ma sempre mantenendo il viso coperto, in un centro per la prevenzione. fanpage

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha incontrato medici e ricercatori dell'istituto nazionale per le malattie infettive… - SkyTG24 : Il Presidente della Repubblica #Mattarella ha visitato a sorpresa l'istituto Manin a #Roma, da molti considerato la… - Tg3web : #Coronavirus Visita a sorpresa del presidente Mattarella alla scuola Manin nel quartiere romano dell’Esquilino, da… -