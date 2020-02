Coronavirus: Governo, continua linea di massima precauzione (Di lunedì 10 febbraio 2020) Si è appena concluso a Palazzo Chigi l'incontro interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per un aggiornamento sul rischio sanitario collegato al Coronavirus e su tutte le varie implicazioni legate all'emergenza, specie sul fronte economico e turistico. "Il Governo - si legge in una nota - continuerà a perseguire una linea di massima precauzione con l'obiettivo prioritario di assicurare la tutela della salute di tutti i cittadini, come fatto fino ad ora con tutte le misure già assunte". agi

