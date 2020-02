Come mangiare sano quando sei stanca, pigra o giù di morale (Di lunedì 10 febbraio 2020) I latticiniAl posto dello zucchero I carboidrati raffinati La farinaRipensare alle ricette del comfort foodIl cavolfiore vi salveràquando si è stanchi o semplicemente in una giornata no, il tutto unito al clima freddo e grigio dell’inverno, il desiderio di comfort food aumenta. Secondo l’American Psychological Association, le persone tendono a cercare cibi ricchi di calorie e grassi durante i periodi di stress. Mentre una ricerca della Cornell University, ha evidenziato che le persone, quando si sentono tristi, tendono a mangiare meno cibi healthy rispetto a quando si sentono felici. Uno studio pubblicato sulla rivista Appetite ha scoperto inoltre che esiste una componente “sociale” nei cibi che forniscono conforto: spesso, infatti, sono associati a dei ricordi o evocano delle emozioni positive, ecco perché ne siamo particolarmente attratti quando ci sentiamo ... vanityfair

Armadillina : RT @annabis87: Il portiere del Napoli deve essere Meret. La squadra non è squadra. Non si aiutano. In difesa fanno i movimenti ma non affon… - wavestrafe : @zefewtap Fai bene fidati, ora come ora io sono messo allo stesso modo. È parecchio difficile, ma secondo me specch… - BigaroniSilvia : RT @paccopolacco: se mettete prima il latte poi dovrete continuare ad aggiungere cereali e finirete per mangiare come dei cinghiali, mentre… -