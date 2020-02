Calcio: Francesco Totti fonda due società di assistenza e consulenza per club e calciatori (Di lunedì 10 febbraio 2020) Francesco Totti si riprende in modo attivo la scena del Calcio. L’ex stella della Roma e della Nazionale italiana, infatti, ha annunciato tramite i propri profili social di aver fondato due società di assistenza e consulenza per club e calciatori. Nuova avventura, dunque, per l’uomo che ha segnato un’era del Calcio italiano, con queste due nuove entità, che si chiamano CT10 e IT Scouting e hanno sede a Roma. Il progetto di Totti non è nuovo nell’idea, nel senso che aveva già lasciato trapelare l’intenzione di andare a caccia di nuovi giovani talenti e descrivendo l’ambiente attuale come più legato al marketing che alla squadra del cuore. Inoltre, ha sottolineato in passato anche la differenza tra il ruolo di procuratore sportivo e quello che, essenzialmente, lui vuole fare: puro e semplice scouting, che assume sfumature un po’ diverse. Inizia ... oasport

