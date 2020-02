Berlusconi: «San Siro non può essere solamente demolito» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Intervistato nella giornata di ieri da “Il Corriere della Sera”, Silvio Berlusconi – ex patron del Milan – ha toccato diversi argomenti, parlando tra le altre cose anche dello stadio San Siro: «Per me come per tutti è un santuario, il nostro santuario», ha spiegato Berlusconi. «Non è solo uno degli stadi più belli del … L'articolo Berlusconi: «San Siro non può essere solamente demolito» calcioefinanza

CalcioFinanza : #Berlusconi: «#SanSiro non può essere semplicemente demolito» - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Berlusconi: «San Siro non può essere solamente demolito»: Intervistato nella giornata di ieri da “I… - infoitsport : Berlusconi: 'San Siro è un santuario, ma serve uno stadio moderno' -