Allerta Meteo Piemonte: vento forte in montagna, dal pomeriggio anche in pianura (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un intenso flusso di correnti occidentali in quota sta investendo l’Europa centro-occidentale e determinerà un marcato aumento della ventilazione sul Piemonte fino a domani pomeriggio: lo spiega Arpa regionale in una nota. Sono attesi venti forti in montagna, con raffiche anche molto forti sulle Alpi Cozie e sulle Marittime, con condizioni di foehn che, dalle vallate alpine occidentali, tenderanno progressivamente ad interessare le prime pianure nel corso del pomeriggio odierno. Alle ore 12 di oggi, 10 febbraio 2020, si sono registrate forti raffiche sopra i 2500 m sul torinese (Gran Vaudala 170 km/h, Monte Fraiteve 120 km/h) e sul cuneese (Rocca dell’Abisso 100 km/h). I venti di foehn stanno determinando intensi rinforzi nelle aree di alta valle dove si registra un notevole rialzo termico (Pietrastretta 20°C).L'articolo Allerta Meteo Piemonte: vento forte in montagna, dal ... meteoweb.eu

