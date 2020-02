Acque agitate al governo sulla prescrizione, Renzi “Io non mollo e nei prossimi giorni lo dimostrerò” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Matteo Renzi sulla prescrizione è chiaro. Al momento non c’è nessuna intesa con il governo e Italia Viva è contraria alla prescrizione così come voluta dal ministro Alfonso Bonafede. Si era pensato che il governo avesse trovato una quadra sulla prescrizione ma pare proprio di no, anzi Matteo Renzi rincara la dose: “Mi dispiace per il Giornale che apre con questa fake news. Ma devono aver sbagliato Matteo. La legge sulla prescrizione è stata approvata dal ‘LORO’ Matteo. Noi su questa vicenda non molliamo. E nei prossimi giorni lo dimostreremo”. Matteo Renzi non ha gradito i titoli di alcuni giornali ‘Resa ai manettari: Renzi prescritto” e risponde a tono affermando che non ha nessuna intenzione di appoggiare una legge sulla prescrizione nulla. baritalianews

