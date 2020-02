Vanessa Bryant: «La mia piccola Koko che somiglia tanto a Gigi e Kobe» (Di domenica 9 febbraio 2020) Il ricordo di Kobe BryantIl ricordo di Kobe BryantIl ricordo di Kobe BryantIl ricordo di Kobe BryantIl ricordo di Kobe BryantIl ricordo di Kobe BryantIl ricordo di Kobe BryantIl ricordo di Kobe BryantIl ricordo di Kobe BryantIl ricordo di Kobe BryantIl ricordo di Kobe BryantIl ricordo di Kobe BryantIl ricordo di Kobe BryantIl ricordo di Kobe BryantIl ricordo di Kobe Bryant«La mia piccola Koko che somiglia tanto alla mia Gigi con gli occhi del suo papà». Vanessa Bryant continua a condividere immagini e ricordi della sua famiglia. Nel video postato su Instagram e visualizzato più di nove milioni di volte in meno di 12 ore c’è la più piccola delle figlie, nata appena 7 mesi fa. La bimba ha una montagna di capelli ricci e i suoi occhi sorridono davvero come quelli di Kobe Bryant. Il video mostra quella che è probabilmente la sua prima volta in piedi per la piccola: «Fallo di nuovo, ... vanityfair

