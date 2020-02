Tuffi, Coppa Tokyo 2020: Pellacani batte Cagnotto dai tre metri. Tocci vince tra gli uomini (Di domenica 9 febbraio 2020) Lo scontro generazionale alla Coppa Tokyo 2020 viene vinto dalla più giovane. Nella competizione che si tiene a Bolzano e che vale come prima prova di selezione per i campionati Europei di Budapest (18-24 maggio) e per la Coppa del Mondo FINA (Tokyo 21-26 aprile), è stata Chiara Pellacani ad imporsi nella gara dai tre metri proprio davanti a Tania Cagnotto. La romana ha chiuso con il punteggio totale di 315.55 contro i 301.80 della più illustre connazionale e i 289.25 di Elena Bertocchi. Una gara molto regolare per Pellacani, che ha conquistato più di 60 punti in quattro Tuffi, con il massimo dei punti nel doppio e mezzo rovesciato (67.50). Anche per Cagnotto è stata una prova sicuramente positiva, anche se la campionessa azzurra deve ancora sistemare il triplo e mezzo avanti ed il doppio e mezzo ritornato. E’ Giovanni Tocci ad imporsi nella gara maschile dal trampolino, ma il ... oasport

