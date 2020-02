Tempeste di neve in Europa Orientale, almeno tre le vittime (Di domenica 9 febbraio 2020) CRONACHE METEO: è pesante il bilancio dell'ondata di freddo e di neve che ha interessato l'Europa Orientale, soprattutto la zona dei Balcani. La nazione maggiormente colpita dalle bufere è stata la Serbia, dove si sono registrate tre vittime a causa di vari incidenti, su strade che sono rimaste per la maggior parte bloccate a causa delle intense nevicate. Problemi anche in Repubblica Ceca, dove il forte vento ha abbattuto un albero che ha ucciso un autista di un autobus. Raffiche violente anche in Croazia, dove vi sono state case scoperchiate ed alberi caduti, e sulle strade si sono rovesciati alcuni camion per la forza del vento. In Romania situazione di emergenza per le forti nevicate: sono state chiuse la maggior parte delle strade, ferrovie interrotte e treni cancellati, voli aerei bloccati. A Bucarest la pesante nevicata ha causato la caduta di oltre 100 ... meteogiornale

infoitestero : Meteo > SUPER CICLONE in arrivo sul nord Europa, porterà TEMPESTE di PIOGGIA, VENTO e NEVE -