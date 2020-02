Sci alpino, tabellone parallelo Chamonix e accoppiamenti. Gli avversari degli azzurri (Di domenica 9 febbraio 2020) L’Italia sogna in grande nel gigante parallelo di Chamonix, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Giovanni Borsotti e Luca De Aliprandini sono infatti primo e secondo dopo le qualifiche della mattinata e puntano in alto nel tabellone a eliminazione diretta che scatterà alle ore 13.15. Soltanto i migliori 32 atleti del turno eliminatorio avranno la possibilità di tornare in pista per le sfide da dentro o fuori, i nostri portacolori possono fare saltare il banco. Di seguito il tabellone del parallelo di Chamonix e gli avversari dell’Italia. tabellone GIGANTE parallelo Chamonix 2020: Giovanni Borsotti (Italia) vs Tanguy Nef (Svizzera) Stefan Hadalin (Slovenia) vs Tommy Ford (USA) Kristoffer Jakobsen (Svezia) vs Thibaut Favrot (Francia) Pavel Trikhichev (Russia) vs Fabio Gstrein (Austria) Stefan Luitz (Germania) vs Simon Maurberger (Italia) Lucas ... oasport

Fisiofficial : FEDERICA BRIGNONE E' SUPER ANCHE A GARMISCH! SECONDO POSTO NELLA DISCESA E NONO PODIO DELLA STAGIONE! ??????… - Fisiofficial : ECCO LE REGINE DI SOCHI! BRIGNONE E GOGGIA REALIZZANO UN'ALTRA SPLENDIDA DOPPIETTA NEL SUPERG! FANTASTICHE! ?????? ??… - Corriere : Straordinaria doppietta azzurra ???? nella Coppa del Mondo di sci alpino ??. Il superG di Rosa Khutor, sede delle prov… -