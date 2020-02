Sanremo 2020, Sky annuncia il vincitore in anticipo (Di domenica 9 febbraio 2020) Questo articolo Sanremo 2020, Sky annuncia il vincitore in anticipo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mentre in Rai tutti attendono il nome del vincitore, su Sky in grafica appare una scritta che non lascia alcun tipo di dubbio. Mentre tutti in Rai e i telespettatori a casa aspettano di conoscere il risultato finale, Jerry Calà su Twitter fa notare come su Sky abbia giò annunciato il vincitore di questa 70esima … youmovies

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -