Rovinosa caduta per Sofia Goggia, stagione finita (VIDEO) (Di domenica 9 febbraio 2020) SuperG di coppa del mondo di Garmisch, caduta e infortunio per Sofia Goggia. Frattura scomposta del radio, stagione finita per la sciatrice azzurra. Infortunio e stagione finita per Sofia Goggia, caduta nel corso del superG di coppa del mondo di Garmisch. La sciatrice azzurra ha perso l’equilibrio e il controllo in curva ed è finita a terra rimediando, come confermato dai successivi esami, la frattura scomposta del radio. Per il recupero bisognerà attendere un mese e mezzo. stagione finita quindi per la Goggia, costretta ad alzare bandiera bianca. Di seguito il VIDEO della caduta di Sofia Goggia. Sofia Goggia, che spavento! Rivediamo la sua caduta Rovinosa durante il SuperG di Garmisch… <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f4fd.png" alt=" newsmondo

Eurosport_IT : Sofia Goggia, che spavento! Rivediamo la sua caduta rovinosa durante il SuperG di Garmisch... ??? #EurosportSCI - DavidePeru82 : RT @Eurosport_IT: Sofia Goggia, che spavento! Rivediamo la sua caduta rovinosa durante il SuperG di Garmisch... ??? #EurosportSCI https://t… - Brivido_Nero : RT @Eurosport_IT: Sofia Goggia, che spavento! Rivediamo la sua caduta rovinosa durante il SuperG di Garmisch... ??? #EurosportSCI https://t… -