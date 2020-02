Repubblica: Gattuso sceglie Politano dal primo minuto (Di domenica 9 febbraio 2020) Quella contro il Lecce è una partita da non sottovalutare ha detto ieri in conferenza stampa l’allenatore Rino Gattuso e proprio per questo ha deciso di far esordire oggi in campo Matteo Politano. L’attaccante arriva a gennaio dall’Inter è alla ricerca del suo primo gol stagionale non avendo trovato spazio nella formazione di Conte, come ricorda Repubblica esterno destro di piede mancino che sa accentrarsi, occupare l’area di rigore e lasciare spazio alle incursioni di un terzino alla Di Lorenzo, pronto a tornare nella sua posizione preferita. Al San Paolo troverà una cornice di pubblica da grande evento, ma questo non lo spaventa, è sicuro di essere a suo agio e che il palcoscenico del Napoli possa servirgli per conquistare un posto in Nazionale L’abito tattico del Napoli gli calza invece a pennello: il tridente lo esalta, quindi proverà a mettersi in mostra. ... ilnapolista

