Oscar 2020, la grande scommessa di Netflix (Di domenica 9 febbraio 2020) The IrishmanRobert De Niro - "The Irishman"The IrishmanThe Irishman due giovani De Niro e Joe PesciThe Irishman - Il posterRobert De Niro Al Pacino - The IrishmanAlcune delle leggende di The Irishman The Irishman - De NiroVentiquattro nomination, più di quante qualsiasi major sia riuscita a collezionarne. Netflix, degli Oscar 2020, è IL candidato, colui al quale l’Academy ha voluto regalare il maggior numero di possibilità. Ma, domenica sera, con la cerimonia e i premi e i red carpet colmi di flash, domenica sera, con la speranza di farcela e la voglia di vincere, quel che rischia di ripetersi è la storia. La piattaforma streaming, la propria guerra con Hollywood, l’ha cominciata tempo addietro, rifiutando a Cannes di mandare in sala le pellicole in concorso. L’industria del cinema ha dato di matto. Non c’è premio senza sala, non c’è gara senza tradizione. Netflix non avrebbe ... vanityfair

WeCinema : #Oscars2020 : countdown avviato per la premiazione. I favoriti? #JoaquinPhoenix, #RenéeZellweger e con #BradPitt e… - LaStampa : E’ morto a 103 anni, dopo una lunghissima carriera che gli ha portato molte nomination ma un solo Oscar. Era l’ulti… - zazoomblog : Oscar nella storia: i beauty look top e flop di sempre - #Oscar #nella #storia: #beauty #sempre -