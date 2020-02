Infortunio Lyanco, problema per il difensore durante Torino Samp (Di domenica 9 febbraio 2020) Infortunio Lyanco, problema per il difensore granata durante Torino Samp: trauma nasale, oggi gli accertamenti «Trauma nasale per Lyanco, le cui condizioni saranno valutate nelle prossime ore». Recita così il bollettino medico emesso dal Torino a margine della gara di ieri sera contro la Sampdoria. Il difensore brasiliano, infatti, nel corso della sfida persa contro i blucerchiati ha rimediato un duro colpo al volto. L’Infortunio non gli ha impedito di concludere il match, ma a breve lo staff medico lo sottoporrà agli accertamenti del caso. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

FilippoFibbia : Svincolerò Demiral e Zappacosta per infortunio. Tengo Hernandez, Lyanco e Bonifazi. Chi lascio libero tra Muldur,… -