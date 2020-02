Elettra Lamborghini abbandona Domenica In Selvaggia Lucarelli “via perché c’ero io”

Selvaggia Lucarelli umilia Elettra Lamborghini : “Il pezzo è brutto e non sa cantare” : Colpo di scena a Domenica In, nella puntata dedicata al Festival di Sanremo 2020. Stando a quanto riportano i giornalisti e i critici musicali sul palco, Elettra Lamborghini sarebbe andata via dall’Ariston rifiutando l’ospitata. E il motivo è semplice: la presenza in studio di Selvaggia Lucarelli non sarebbe andata giù alla concorrente di questo Festival, che ha così deciso di levare i tacchi senza nemmeno presentarsi alla trasmissione. Il ...

Sanremo 2020 - Elettra Lamborghini azzerata da Cristiano Malgioglio : "È la Corrida?" : Nel bene o nel male, Elettra Lamborghini ha fatto parlare di sé. E parecchio. Fari ancora puntati sul Festival di Sanremo. E su di lei. Contro la quale cannoneggia Cristiano Malgioglio, che interpellato dalla AdnKronos afferma: "Quando è comparsa sul palco Elettra Lamborghini, mi sono chiesto: ma si

Afrojack fidanzato Elettra Lamborghini era a Sanremo? Retroscena sul rapporto : Questo articolo Afrojack fidanzato Elettra Lamborghini era a Sanremo? Retroscena sul rapporto è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Afrojack è il fidanzato di Elettra Lamborghini, ma i due potrebbero anche essersi già sposati: lui era al Festival di Sanremo 2020? Il Retroscena. Afrojack è il fidanzato di Elettra Lamborghini ma i due potrebbero anche essersi sposati. Il Retroscena lo ha dato proprio la cantante a ...

Elettra Lamborghini : pungente sulla squalifica di Morgan e Bugo : Elettra Lamborghini ha commentato con fare sarcastico la squalifica di Morgan e Bugo dal Festival di Sanremo 2020 Giochi finiti in anticipo per Morgan e Bugo. La loro clamorosa uscita di scena a Sanremo ha sbalorditi tutti quanti, compresa Elettra Lamborghini. Non sapeva neppure Amadeus come gestire il fuori programma, fortunatamente in suo aiuto è accorso il fedele amico Fiorello, quantomai provvidenziale. Venerdì sera, anziché portare sul ...

Elettra Lamborghini - incidente a Sanremo : Amadeus copre il seno con i fiori : Piccolo incidente sul palco per Elettra Lamborghini che nella serata finale di Sanremo durante la sua esibizione non è riuscita a reggere la sua scollatura vertiginosa, mostrando per un attimo il seno, coperto poi da Amadeus con dei fiori. Elettra Lamborghini, fuori di seno sul palco La verve energica di Elettra Lamborghini si è rivelata più travolgente del previsto. Nell’ultima serata di Sanremo, l’ereditiera si è esibita sul palco ...

