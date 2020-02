Coronavirus: Hong Kong fa sbarcare 3.600 persone da nave da crociera (Di domenica 9 febbraio 2020) Autorizzate a sbarcare migliaia di persone bloccate per cinque giorni su una nave da crociera ad Hong Kong: circa 3.600 passeggeri e membri dell’equipaggio della World Dream erano stati messi in quarantena per timore di possibili contagi. Resta in quarantena la nave Diamond Princess al largo di Yokoama, in Giappone, con 70 contagi confermati tra i circa 3.700 passeggeri. A bordo anche 35 italiani.L'articolo Coronavirus: Hong Kong fa sbarcare 3.600 persone da nave da crociera Meteo Web. meteoweb.eu

aldo_rovi : RT @MarcoSanavia1: Ma quei coglioni degli studenti padovani non avevano detto che la quarantena è razzista? Come la mettiamo? - Laura64135537 : RT @MarcoSanavia1: Ma quei coglioni degli studenti padovani non avevano detto che la quarantena è razzista? Come la mettiamo? - Amerigo_Rogas : RT @MarcoSanavia1: Ma quei coglioni degli studenti padovani non avevano detto che la quarantena è razzista? Come la mettiamo? -