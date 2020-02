Come Una Madre seconda puntata: trama e anticipazioni 9 febbraio 2020 (Di domenica 9 febbraio 2020) Come UNA Madre seconda puntata. Domenica 9 febbraio 2020 torna su Rai 1 la nuova fiction con protagonista Vanessa Incontrada. Ecco di seguito trama e anticipazioni del secondo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Come Una Madre seconda puntata: trama e anticipazioni 9 febbraio 2020 Il rapporto tra Angela e i bambini si fa sempre più profondo mentre cercano di raggiungere Roma e di sfuggire agli insegu itori. Strada facendo, incontrano pericoli e avventure che li portano a conoscersi. Nel corso del viaggio Angela racconta a Bruno e Valentina la sua storia, ma gli inseguitori sono di nuovo sulle loro tracce… Come Una Madre streaming La serie tv Come Una Madre streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE ... cubemagazine

