Ciclocross, cancellata la tappa di Merksplas di Superprestige per via del maltempo (Di domenica 9 febbraio 2020) La tappa odierna di Superprestige Ciclocross 2019-2020, la quale era in programma a Merksplas, in Belgio, è stata annullata per via della tempesta Ciara che sta funestando la nazione che si affaccia sul mare del nord. L’organizzatore della manifestazione, al contrario di quanto fatto dalla lega calcio belga che aveva rimandato le partite in programma per il weekend già nei giorni scorsi, ha aspettato fino all’ultimo nella speranza che la situazione migliorasse, ma alla fine non c’è stato nulla da fare se non cancellare quella che era la penultima prova in programma della Challenge più antica della stagione crossistica. La competizione, una delle più ambite in assoluto, si deciderà, dunque, settimana prossima a Middelkerke. Ricordiamo che, mentre la campionessa del Mondo Ceylin del Carmen Alvarado è praticamente sicura del successo nella prova femminile, dato che ... oasport

