Verona, Veloso: «Juventus grande squadre, Juric importante per noi» (Di sabato 8 febbraio 2020) Miguel Veloso, centrocampista dell’Hellas Verona, ha presentato la sfida contro la capolista Juventus: ecco il suo intervento Miguel Veloso, protagonista della sfida fra Hellas Verona e Juventus, ha offerto il proprio parere sugli avversari e sul proprio allenatore, Juric. Ecco le sue dichiarazioni. «Lazio? Alla fine non siamo riusciti a dare quello che proviamo a fare, cioè vincere. Sappiamo che la Juve è una grande squadra, cercheremo di fare del nostro meglio. Juric? Avere un allenatore col suo carattere è importante per tutte le squadre». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

