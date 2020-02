Ultime Notizie Roma del 08-02-2020 ore 18:10 (Di sabato 8 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Sabato 8 Febbraio in studio Giuliano Ferrigno economia in apertura sulle Stime del PIL italiano gravano rilevanti rischi al ribasso afferma governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco anche le tensioni geopolitiche la brexit e le possibili ricadute del coronavirus tu quest’ultimo tema Visco rileva che si sta valutando l’impatto sull’economia italiana è difficile stimare gli effetti Ma considerando il precedente della Sars potrebbe essere temporanee contenuto a pochi decimi di pile anche che i mercati stanno per il momento beneficiando del calo dell’ incertezza politica con un calo dello Spread Ma la crescita ancora un Mirabile la cronaca l’iscrizione nel registro degli indagati dei 5 operai intervenuti sulla scambio in cui È deragliato un Frecciarossa incidente che ha causato la morte di due ... romadailynews

LegaSalvini : ++ POMEZIA, VANDALIZZATO IL MONUMENTO AI MARTIRI DELLE FOIBE ++ - SkyTG24 : #Coronavirus, lo Spallanzani: 'Abbiamo isolato il virus, si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini' - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: balzo nuovi contagi in #Cina, ora oltre 24.300. Nelle ultime 24 ore 3.887 infezioni e 65 morti, in tu… -