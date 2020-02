Sanremo, per le nuove proposte vince Leo Gassmann (Di sabato 8 febbraio 2020) vince Leo Gassmann per le nuove proposte alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, con il 52,2% dei voti. "Mi sei sempre andato bene così amore mio!!!!!!!!": così, su Twitter, Alessandro Gassmann, padre di Leo, e che ha pubblicato un video in cui urla tutta la sua felicità, accompagnato dal grido "Daje Pippo". La serata inizia con la sfida tra i quattro semifinalisti delle nuove proposte, che si sono esibiti in due coppie a sfide dirette e con votazione con sistema misto: Giuria Demoscopica, Giuria della Sala Stampa, Televoto.Tecla con il brano 8 marzo è la prima a passare la prima semifinale, con il 55% delle preferenze contro Marco Sentieri con il brano Billy Blu. La seconda semifinale viene vinta da Leo Gassmann contro Fasma con il 50,1%. Il vincitore è Leo Gassmann con la percentuale del 52,5%. Il premio della critica Mia Martini per le nuove proposte, assegnato dai ... ilfogliettone

