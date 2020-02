Sanremo: lite sul palco tra Morgan e Brugo. Stop all’esibizione [VIDEO] (Di sabato 8 febbraio 2020) Perché Bugo lascia il palco di Sanremo, Amadeus interrompe l’esibizione con Morgan Protesta di Bugo sul palco di Sanremo 2020 che lascia il Festival di Sanremo, disertando il palco durante un’esibizione. La coppia di artisti nona via portato sul palco la canzone “Sincero”. Morgan si era limitato a leggere delle parole scritte su un foglio, presumibilmente riferite alla polemica di questi giorni. Protesta di Bugo che lascia Sanremo 2020 nel mezzo di un’esibizione in coppia con Morgan. La coppia artistica era arrivata sul palco cantando i primi secondi di una canzone che non era “Sincero”, quella portata al Festival. Quando Amadeus si è avvicinato al palco per capire cosa stesse accadendo, Nugole ha imboccato l’uscita. “Che succede, dov’è andato Bugo?" ha chiesto il conduttore. In suo soccorso è arrivato Fiorello: “Mi hanno detto corri, vai, sta accadendo qualcosa”. Una manciata di ... howtodofor

rockolpoprock : Morgan canta un altro testo, Bugo prende e se ne va, lasciandolo solo sul palco. Squalificati?… - infoitinterno : Sanremo 2020, Morgan e Bugo squalificati: le reazioni social dopo la lite sul palco - zazoomnews : Sanremo 2020 diretta quarta serata. Lite sul palco tra Bugo e Morgan interrotta lesibizione: rischiano la squalific… -