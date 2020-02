Salto con gli sci: annullata la gara di Coppa del Mondo di domani a Willingen (Di sabato 8 febbraio 2020) Non si disputerà gara-2 a Willingen, in Germania, per la Coppa del Mondo di Salto con gli sci. È stata infatti annullata la prova dal trampolino teutonico di domani. “Dobbiamo basare la nostra decisione su ciò che le nostre fonti, cioè il servizio meteorologico tedesco, stanno attualmente fornendo. Sono pienamente consapevole della responsabilità che mi sto assumendo in questo momento. Il comune di Willingen non sarà d’accordo con domani apertura dello stadio”, ha spiegato in un comunicato il sindaco di Willingen Thomas Trachte. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse oasport

