Regine, re, attrici e attori: i classici un po’ sfacciati di Eric House (Di sabato 8 febbraio 2020) Quei "classici" irriverenti del fotografo banchiereQuei "classici" irriverenti del fotografo banchiereQuei "classici" irriverenti del fotografo banchiereQuei "classici" irriverenti del fotografo banchiereQuei "classici" irriverenti del fotografo banchiereQuei "classici" irriverenti del fotografo banchiereQuei "classici" irriverenti del fotografo banchiereQuei "classici" irriverenti del fotografo banchiereEric Hoube è un banchiere che vive a Parigi. Ma è anche un artista, appassionato di ritrattistica. Realizza lui stesso ritratti di ritratti storici, contaminandoli, però, a suo modo con dettagli totalmente incongrui come caramelle, bulloni, graffette, bottoni e tanto altro, rivelando il su spirito dissacrante e irriverente. View this post on Instagram 2019 – Thank you all for your support <img ... vanityfair

Regine attrici Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Regine attrici