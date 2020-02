Morgan-Bugo, i motivi della lite a Sanremo: ecco cosa è successo. Nessuna traccia del cantante di Rho (Di sabato 8 febbraio 2020) Neanche un minuto di esibizione di Morgan è riuscito a scatenare il putiferio e a riscrivere la storia del festival di Sanremo. Mai un concorrente (in questo caso due) in 70 anni di edizioni della kermesse canora, era stato squalificato per dissapori o litigio sul palco, mai fino a questa notte: ore 1.43. Amadeus presenta Bugo e Morgan ma ad entrare in scena è solo l’ex giudice di X Factor che non si siede al piano, piazza un foglio e un ipad sul leggio. Di Bugo nemmeno la traccia ma il pezzo inizia e Morgan, in piedi riverso sul leggio, inizia il pezzo con un testo diverso da quello originale (e dunque provoca già in quel momento la squalifica della coppia perchè è vietato dal regolamento), Morgan, in un’intervista poi rilasciata a Ernersto Assante di Repubblica, spiegherà nella notte che ha scritto il testo alternativo sulle scale delle quinte del teatro Ariston mentre ... oasport

trash_italiano : Elettra scopre che Morgan e Bugo sono squalificati. COME FATE A NON AMARLA? #Sanremo2020 - trash_italiano : RAGA STANNO DICENDO CHE MORGAN HA CAMBIATO IL TESTO DELLA CANZONE E BUGO È ANDATO VIA. #Sanremo2020 - rtl1025 : +++ Morgan cambia il testo della canzone, Bugo abbandona il palco +++ #Sanremo2020 #SanremoRtl102e500… -