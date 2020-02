Mattia Santori annuncia la "fase due" delle Sardine (Di sabato 8 febbraio 2020) “Stiamo avviando una seconda fase, ma le piazze non le abbandoniamo. Anzi, dal 10 al 20 febbraio toccheremo tantissime città e faremo grandi manifestazioni”. In un'intervista al Corriere della Sera, Mattia Santori, guida del movimento delle Sardine, dice che non c'è alcuna fase calante della mobilitazione nata spontaneamente nel pieno della campagna elettorale in Emilia come reazione a Salvini. E Santori dice invece che “dal 10 al 20 febbraio toccheremo tantissime città e faremo grandi manifestazioni a Roma (il 16), Napoli (il 18) e Lecce (il 19)” per poi incontrare “la prossima settimana a Roma i ministri Giuseppe Provenzano e Francesco Boccia e anche il premier Giuseppe Conte” e se dopo la lettera aperta al presidente del Consiglio questi non ha ancora risposto, Santori dice che c'è tuttavia “attenzione e disponibilità” e il ritardato incontro è dovuto “solo a un problema di ... agi

