LIVE Scozia-Inghilterra, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: sfida tra deluse, vittoria obbligata per entrambe (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Calendario seconda giornata Sei Nazioni 2020 – Programma, orario e tv di Scozia-Inghilterra Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Scozia-Inghilterra, seconda giornata del torneo di rugby del Sei Nazioni 2020. In quel di Edimburgo andrà in scena la sfida tra le due compagini che hanno deluso nella prima giornata di partite: La Scozia, che ha rischiato il colpaccio con l’Irlanda, ospita quell’Inghilterra favorita alla vigilia, ma la cui avventura nella competizione è partita con un pesante ko a Parigi con la Francia. Eddie Jones è nel mirino della stampa britannica e al Murrayfield è obbligato a vincere per ridare credibilità al suo gruppo e per restare ancora in corsa per il titolo. Per farlo il tecnico rivoluziona la sua formazione, con Ben Youngs bocciato e in mediana arriva Willi Heinz. ... oasport

