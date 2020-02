Kobe e Gianna Bryant, la data dei funerali non è casuale (Di sabato 8 febbraio 2020) Gli Stati Uniti ed il mondo intero sono ancora in lutto per la scomparsa di Kobe Bryant e della sua figlia Gianna, appena 13enne, morti in un tragico incidente a bordo di un elicottero nella giornata di domenica 26 gennaio. È stata decisa la data dei funerali di Kobe Bryant e della figlia Gianna, un modo per ricordare un’ultima volta la stella dell’NBA che ha fatto la storia del basket. La scelta del giorno della funzione non è affatto casuale: la data 24/02 racchiude, infatti, il numero di maglia di Kobe e quello della giovane figlia. Il 20 del 2020, infine, corrisponde al numero di anni che Bryant ha trascorso nei Lakers e che lui e Vanessa hanno passato insieme. I funerali di Kobe e Gianna Bryant: la data È stata comunicata la data dei funerali di Kobe e Gianna Bryant. Il prossimo 24 febbraio i familiari (a partire dalla moglie Vanessa) e gli amici, come il cestista ... notizie

