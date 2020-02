Jakrapanth Thomma: il soldato che spara sulla folla a Nakhon Ratchasima in Thailandia (Di sabato 8 febbraio 2020) Un soldato ha sparato sulla folla a Nakhon Ratchasima, in Thailandia, uccidendo “diverse persone”. Lo riferisce la polizia secondo cui l’autore e’ ancora in fuga. Secondo i media locali, i morti sono almeno dodici. L’uomo, identificato come il sergente Jakkrapanth Thomma , ha aperto il fuoco con un’arma automatica davanti al centro commerciale ‘Terminal 21’ di Korat, nel nordest della Thailandia. Lo ha detto la polizia. Jakrapanth Thomma: il soldato che spara sulla folla a Nakhon Ratchasima in Thailandia Sui media thailandesi e suoi social network circolano già diversi filmati in cui si vede la gente fuggire e si sentono i colpi d’arma da fuoco. Secondo i siti locali, Thomma si sarebbe impossessato di un ‘hummer’ militare con il quale si è poi recato a compiere il suo attacco. <img ... nextquotidiano

