Ilenia Pastorelli Instagram sensuale con le gambe accavallate, solo una camicia: «Falli crepare tutti!» (Di sabato 8 febbraio 2020) Si mette a nudo Ilenia Pastorelli che, su Instagram, condivide uno scatto intenso e profondo dalle tinte calde. Un’immagine scattata in un periodo particolare, di cui traspare la sofferenza nell’espressione dello sguardo. Ma di cui trapela anche la bellezza esteriore nei lembi di pelle lasciati scoperti dalla camicia bianca, semplice e sensualissima, indossata dall’attrice come unico indumento. Sono gli accessori a dare un tono di colore all’insieme e un ulteriore tocco di classe al fascino della Pastorelli. Ilenia Pastorelli Instagram, intensa ed espressiva: “Una delle foto più belle che ho” Ex gieffina della dodicesima edizione del Grande Fratello Nip, la Pastorelli ha avuto – come si legge tra i commenti – la pazienza di aspettare. La grande occasione è giunta nel 2015 quando, con Lo chiamavano Jeeg Robot, ha conquistato il David di Donatello come miglior attrice protagonista ... urbanpost

lenka73 : @TIFF_NET Michael Fassbender Ilenia Pastorelli Richard Gere Kang-ho Song Ornella Muti - RobyJex : Chissà Ilenia Pastorelli #Sanremo2020 - frbddntm : Non vedo l'ora che Ilenia Pastorelli ci dica la sua. #Sanremo2020 -